Генпрокуратура просит изменить приговор Устинову

Как сообщил представитель ведомства Александр Куренной, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев внёс апелляционное представление в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда по уголовному делу в отношении Устинова. Ведомство не намерено оспаривать доказанность вины актёра, однако считает приговор слишком суровым. Отмечается, что замгенпрокурора просит заменить приговор на не связанный с лишением свободы.

Напомним, Тверской суд Москвы приговорил актёра Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима, посчитав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы.

Однако общественность выступила в защиту 24-летнего актёра. Поводом для массовой поддержки стала распространённая в сети видеозапись, на которой можно увидеть, что Павел не оказывал сопротивления при задержании.