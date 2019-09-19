Генпрокуратура просит изменить приговор Устинову

19 сентября 201919:15

Генпрокуратура просит изменить приговор актёру Павлу Устинову, приговорённому к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к представителю власти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

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Как сообщил представитель ведомства Александр Куренной, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев внёс апелляционное представление в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда по уголовному делу в отношении Устинова. Ведомство не намерено оспаривать доказанность вины актёра, однако считает приговор слишком суровым. Отмечается, что замгенпрокурора просит заменить приговор на не связанный с лишением свободы.

Напомним, Тверской суд Москвы приговорил актёра Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима, посчитав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы.

Однако общественность выступила в защиту 24-летнего актёра. Поводом для массовой поддержки стала распространённая в сети видеозапись, на которой можно увидеть, что Павел не оказывал сопротивления при задержании.

Добавим, ранее глава Росгвардии Виктор Золотов высказался о приговоре актёру. Он заявил, что дал бы артисту год условно, в то время как его срок, а именно три с половиной года, отписал бы дополнительно блогеру Владиславу Синице, признанному виновным в возбуждении ненависти по отношению к детям силовиков. Подробнее о приговоре Устинову и перспективах его дела читайте в материале НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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