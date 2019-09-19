Глава Росгвардии назвал справедливый срок для Устинова

19 сентября13:53

Назначить один год условного срока актёру Павлу Устинову считает справедливым глава Росгвардии Виктор Золотов, передаёт «Интерфакс».

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти 3,5 года перевел бы на [осужденного на пять лет за твит про детей силовиков блогера Владислава] Синицу. Вот моя точка зрения», — заявил Золотов.

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Напомним, Тверской суд Москвы приговорил актёра Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима, посчитав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы.

Однако общественность выступила в защиту 24-летнего актёра. Поводом для массовой поддержки стала распространённая в сети видеозапись, на которой можно увидеть, что Павел не оказывал сопротивления при задержании.

Блогер Владислав Синица был осуждён на пять лет колонии общего режима за твит о детях силовиков. Его признали виновным в разжигании ненависти. Сам Синица вину не признал, он утверждал, что в его высказывании не было призыва, а лишь рассуждение о возможных последствиях для семей правоохранителей, задерживающих граждан на митингах.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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