Названы победители Фонда президентских грантов

Самые крупные суммы от Фонда президентских грантов получат проект Юрия Башмета «Молодые дарования России» – 119 миллионов рублей, «Справедливая помощь доктора Лизы» 53 миллиона рублей и Союз кинематографистов – 40 миллионов рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Кроме того, гранты направлены фонду «Вера» и «Центру поиска пропавших людей» (отряд «Лиза Алерт») – они получат по 31 и 33 миллиону рублей соответственно.

В конкурсе 2021 года участвовали девять тысяч НКО, из них две тысяч выиграли конкурс на общую сумму 4,2 млрд рублей.