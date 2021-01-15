Названы победители Фонда президентских грантов

Самые крупные суммы от Фонда президентских грантов получат проект Юрия Башмета «Молодые дарования России» – 119 миллионов рублей, «Справедливая помощь доктора Лизы» 53 миллиона рублей и Союз кинематографистов – 40 миллионов рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Кроме того, гранты направлены фонду «Вера» и «Центру поиска пропавших людей» (отряд «Лиза Алерт») – они получат по 31 и 33 миллиону рублей соответственно.

В конкурсе 2021 года участвовали девять тысяч НКО, из них две тысяч выиграли конкурс на общую сумму 4,2 млрд рублей.

Депутат Госдумы осудила включение центра «Насилию.нет» в список иноагентов

Как отмечает «Коммерсант», правозащитной НКО по борьбе с политическими репрессиями «Мемориал» и исследовательской организации «Левада-Центр» было отказано в президентских грантах [обе организации внесены в реестр «иноагентов» – НСН]. Средний размер гранта составил 2 миллиона рублей.

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