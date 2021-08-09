Умер автор второй главы Конституции Сергей Ковалев
На 92 году умер советский диссидент и правозащитник Сергей Ковалев. Об этом сообщил его сын в Facebook. О причине смерти пока не уточняется.
Сергей Ковалев родился 2 марта 1930 года в Середина-Буде. В 1954 году он окончил биофак МГУ. После окончания университета, занимался научной деятельностью. В 1969 году вошел в состав первой независимой правозащитной общественной ассоциации «Инициативной группы защиты прав человека в СССР».
В декабре 1974 года по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде» был арестован, а затем приговорен к 7 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. Во времена «перестройки» досрочно вышел из заключения и стал заниматься правозащитной деятельностью сначала в Верховном Совете РСФСР, а затем и в Госдуме РФ.
Являлся председателем «Мемориала» (организация внесена Минюстом в список иноагентов), также был одним из авторов второй главы Конституции РФ (о правах и свободах человека).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru