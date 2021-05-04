Онищенко уличил министров туризма G20 в безграмотности из-за ковид-паспортов

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал инициативу министров туризма G20 о введении ковид-паспортов. Парламентарий напомнил о документе, который уже давно действует за рубежом и, самое главное, его принимают пограничные службы всех государств.

«Можно хоть как называть эти документы – паспортом, охранной грамотой, священным писанием! Но есть официально утвержденное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) форма – международный сертификат о профилактической прививке. С ним люди ездят по миру. Выдается уже более, чем полстолетия при холере, чуме, желтой лихорадке, при гриппе. Документ знают медицинские власти всех стран и любая пограничная служба его знает. Поэтому ничего не надо изобретать, этого документа вполне достаточно – пусть его хоть как называют. В этой форме есть графа с информацией, от какой болезни привит человек, серия и название использованной вакцины. Просто сегодня нужно принять решение о предъявлении сертификата при пересечении государственных границ. А вот эти разговоры о паспортах – это разглагольствования непрофессиональных политиков, которые не знают медицину, но им нравится слово «паспорт» », - заявил законодатель.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вводить ковидные паспорта вредно и нецелесообразно. Она обратила на это внимание глав регионов в ходе совещания президента РФ с членами правительства.

