Российский сенатор выступил против ковид-паспортов на заседании ПАСЕ
Член делегации России в ПАСЕ Владимир Круглый отверг идею введения международных ковид-паспортов, сообщает РИА Новости.
Сенатор отметил, что тема ковид-паспортов не должна касаться политики. Владимир Круглый подчеркнул, что в паспорт нужно вносить только медицинскую информацию, то есть вид вакцины и время вакцинации.
Ковид-паспорта должны получать лица, прошедшие вакцинацию или имеющие антитела. Сенатор добавил, что сейчас неясно, на какой срок стоит выдавать такие паспорта. У некоторых людей иммунитет вырабатывается на пару месяцев, а у 10% граждан не вырабатываются антитела.
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