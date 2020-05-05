Очередные 300 человек вылечелись от коронавируса в Москве

Число выздоровевших от коронавируса людей в Москве возросло до 7870 человек, в том числе за последние сутки - 297 пациентов. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Число жертв COVID-19 в Москве превысило 800 человек

По словам заммэра, лечение врач подбирает индивидуально в каждом конкретном случае. Оно зависит от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Ракова также призвала москвичей ни в коем случае не заниматься самолечением.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры