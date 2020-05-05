Очередные 300 человек вылечелись от коронавируса в Москве
Число выздоровевших от коронавируса людей в Москве возросло до 7870 человек, в том числе за последние сутки - 297 пациентов. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам заммэра, лечение врач подбирает индивидуально в каждом конкретном случае. Оно зависит от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями.
Ракова также призвала москвичей ни в коем случае не заниматься самолечением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru