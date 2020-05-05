Очередные 300 человек вылечелись от коронавируса в Москве

По словам заммэра, лечение врач подбирает индивидуально в каждом конкретном случае. Оно зависит от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Ракова также призвала москвичей ни в коем случае не заниматься самолечением.



