Эпидемиолог не поверил в прогнозы об окончании эпидемии в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН назвал прогноз сингапурских ученых «упражнениями математиков», которые к реальности не имеют отношения.

«Вот, какие-то очень умные люди назначили окончание эпидемии коронавируса в России на 6,7 или 8 августа. Людей беспокоит, что ученые, может быть, на один день ошиблись. Вы говорите о том, что на самом деле быть не может. Никто не может предсказать, что будет 7,8,9 августа. Это все – упражнения математиков. Конечно, на чем-то они основаны, но реальной действительности они вряд ли могут соответствовать. Нам бы предсказать ситуацию на 3-6 дней вперед. Это было бы уже замечательно», - пояснил эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН высоко оценил профессионализм инфекциониста, академика РАН Виктора Малеева, но поспорил с его прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.

«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать(...) Но упрощать не надо - для каждого из нас коронавирус серьезен. Каждый из нас ответственен перед своими близкими и своим здоровьем», - отметил собеседник НСН.

