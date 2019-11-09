Части тела, которые были найдены в пакете на Мойке, а также в квартире доцента СПбГУ Олега Соколова, принадлежали 24-летней Анастасии Ещенко, выпускнице Института истории СПбГУ. Об этом пишут 47news и «Mash» ссылаясь на материалы следствия. Уточняется, что Ещенко вместе с Соколовым работала над научным трудом о личности Наполеона.

Известно, что погибшaя отличием окончилa Институт истории СПбГУ и готовилa с Соколовым нaучную рaботу. поясняется, что последние три годa онa чaсто ездилa в Москву в одном купе с профессором Соколовым. У них есть совместные нaучные рaботы – в чaстности «Российский послaнник при дворе Жозефa Бонaпaртa в 1809 – 1812 гг.» и «Рaнний период Нaполеоновских войн глaзaми художникa и воинa Луи-Фрaнсуa Леженa». Соколова называют одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Он имеет орден Почётного легиона за научную и общественную деятельность.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН воздержался от комментариев по конкретному делу, чтобы не оказать влияния на следствие. Однако, эксперт высказался по поводу извечной философско-этической проблемы - насколько совместимы гений и злодейство.

«И гениальность, и злодейство, если вспомнить Ламброзо (Чезаре – итальянского криминалиста, автора книги «Гениальность и помешательство» - прим. НСН), конечно, идут рука об руку. И очень многие злодеи в истории оказывались высокоинтеллектуальными людьми, и очень многие высокоинтеллектуальные люди пускались если не в злодейство, то в какие-то ненормативные отношения с коллегами, обществом, вплоть до убийства», - отметил психиатр.