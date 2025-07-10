«Любимая жена» США: Почему Дуда угрожает перекрыть поставки оружия Украине
Анджея Дуду раздражает отношение к Польше как к стране «второго сорта», этим и объясняются его угрозы перекрыть помощь Украине, которые ему осуществить все равно не позволят, сказал НСН Владимир Прохватилов.
Угрозы президента Польши Анджея Дуды закрыть аэропорт в Жешуве объясняются тем, что он недоволен нынешним положением Варшавы на политической арене и пытается придать Варшаве больше значимости, однако ему не позволят воплотить свои угрозы в жизнь. Об этом НСН заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
Дуда ранее пригрозил закрыть хаб оказания военной помощи Украине, сообщает «РЕН ТВ». Президент Польши подчеркнул, что крайне обижен на то, что его не пригласили на несколько мероприятий, где обсуждали подробности оказания Украине военной помощи. Дуда заявил, что аэропорт в Жешуве, через который проходит более 95% всей западной помощи Украине, находится на территории Польши, поэтому он сможет закрыть его в любой момент.
Прохватилов уверен, что Дуде не позволят перекрыть поставки западного оружия Украине.
«Конечно, гипотетическое закрытие аэропорта в Жешуве мгновенно подорвет помощь Украине, но Дуде никто не позволит закрыть эту базу, если там не произойдет какой-то серьезной поломки. Польша — это “любимая жена” США, вся ее экономика построена на инвестициях и прямой помощи со стороны Вашингтона. Американцы выстроили постсоветскую Польшу как экономический вооруженный кулак против России. Сейчас произошло определенное дистанцирование Европы от США, пусть даже временное и неоднозначное. Сформировался тандем ядерных держав — Великобритании и Франции, которые заключили соглашение о стратегическом военном сотрудничестве. Кроме того, Германия все перевооружение Евросоюза потащит на себе. Получается, что Польша остается как бы на отшибе, Дуда просто ревнует и хочет, чтобы Польшу включили в этот круг избранных, хочет примкнуть если не к тандему Великобритании и Франции, то хотя бы к триаде, в которую входит еще и Германия. Он стремится привлечь к Варшаве больше внимания, придать ей больше веса, больше политической роли. Он набивает себе цену, в том числе, в глазах США», — сказал Прохватилов.
Вместе с тем собеседник НСН добавил, что адекватного ответа на угрозы Польши не последует.
«Посмотрите, какие на Западе гигантские дефициты бюджета, у Британии вообще развал полный, во Франции побит рекорд бедности за тридцать лет. Они не будут бороться с Польшей», — подытожил он.
Ранее Дуда заявил, что завершение конфликта на Украине может спровоцировать всплеск международной организованной преступности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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