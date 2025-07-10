«Конечно, гипотетическое закрытие аэропорта в Жешуве мгновенно подорвет помощь Украине, но Дуде никто не позволит закрыть эту базу, если там не произойдет какой-то серьезной поломки. Польша — это “любимая жена” США, вся ее экономика построена на инвестициях и прямой помощи со стороны Вашингтона. Американцы выстроили постсоветскую Польшу как экономический вооруженный кулак против России. Сейчас произошло определенное дистанцирование Европы от США, пусть даже временное и неоднозначное. Сформировался тандем ядерных держав — Великобритании и Франции, которые заключили соглашение о стратегическом военном сотрудничестве. Кроме того, Германия все перевооружение Евросоюза потащит на себе. Получается, что Польша остается как бы на отшибе, Дуда просто ревнует и хочет, чтобы Польшу включили в этот круг избранных, хочет примкнуть если не к тандему Великобритании и Франции, то хотя бы к триаде, в которую входит еще и Германия. Он стремится привлечь к Варшаве больше внимания, придать ей больше веса, больше политической роли. Он набивает себе цену, в том числе, в глазах США», — сказал Прохватилов.

Вместе с тем собеседник НСН добавил, что адекватного ответа на угрозы Польши не последует.

«Посмотрите, какие на Западе гигантские дефициты бюджета, у Британии вообще развал полный, во Франции побит рекорд бедности за тридцать лет. Они не будут бороться с Польшей», — подытожил он.

Ранее Дуда заявил, что завершение конфликта на Украине может спровоцировать всплеск международной организованной преступности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

