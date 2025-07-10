Множество ограничений: Семейная ипотека доступна только 4% россиян
Чтобы семьи могли брать льготную ипотеку в регионе регистрации, программу нужно расширить на рынок индивидуального и вторичного жилья, рассказал НСН риелтор Константин Апрелев.
Вместе с запретом покупки жилья по семейной ипотеке не по месту регистрации нужно дать семьям возможность купить его в своем регионе, заявил НСН вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев. Для этого необходимо расширить льготную программу на индивидуальное жилье и вторичный рынок.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что запрет на оформление семейной ипотеки на жилье не в регионе регистрации заемщика может заработать уже в I квартале 2026 года. Изначально с этой идеей выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в конце июня. Она призвала премьера РФ Михаила Мишустина усовершенствовать механизм выдачи кредитов по семейной ипотеке. Апрелев объяснил, к чему это приведет.
«Сегментация льготной ипотеки направлена на то, чтобы люди с ее помощью решали свои жилищные проблемы, а не занимались инвестициями. Если люди покупают квартиры в других регионах и не живут в них, это становится инвестицией. Понятно, что правительство стремится более точно фокусировать адресную ипотеку по её назначению. Здесь необходимо учитывать несколько моментов. Во-первых, в стране есть люди, работающие в Москве, но зарегистрированные не там. Во-вторых, если запретить покупку жилья с использованием льготы не в регионе регистрации, нужно создать такую возможность в родном субъекте. Сейчас программа льготной ипотеки в основном ориентирована на новостройки. Есть исключения для небольших городов, где гражданам разрешено покупать жилье на вторичном рынке, но с множеством ограничений. Например, нельзя приобрести индивидуальный жилой дом, а только квартиры в многоквартирных домах. Эти дома должны быть не старше 20 лет. А у нас новое жилье не строится в 70% городов страны, оно не строилось и 20 лет назад. Таким образом, на практике программой семейной ипотеки могут воспользоваться менее 4% всех имеющих право на эту льготу», - пояснил Апрелев.
Если запретить людям покупать жилье в других регионах, где оно строится, то необходимо обеспечить возможность его покупки в тех регионах, где они проживают, резюмировал вице-президент гильдии. А так как новое жилье не строится в большинстве российских городов, то жилищную ипотеку нужно расширять. Тогда, по словам Апрелева, сегментация станет сбалансированной мерой. В противном случае правительство просто сократит количество семей, которые смогут решить свою жилищную проблему.
В 2024 году более 50% выданных по программе кредитов пришлось на столичные регионы: Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Свыше 40% взявших семейную ипотеку граждан проживают вне этих субъектов РФ, сообщила Матвиенко.
Предложение лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова полностью списывать ипотеку при рождении троих детей — справедливая и нужная мера, однако она, скорее всего, будет отклонена правительством. Об этом НСН заявила ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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