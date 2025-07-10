Вместе с запретом покупки жилья по семейной ипотеке не по месту регистрации нужно дать семьям возможность купить его в своем регионе, заявил НСН вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев. Для этого необходимо расширить льготную программу на индивидуальное жилье и вторичный рынок.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что запрет на оформление семейной ипотеки на жилье не в регионе регистрации заемщика может заработать уже в I квартале 2026 года. Изначально с этой идеей выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в конце июня. Она призвала премьера РФ Михаила Мишустина усовершенствовать механизм выдачи кредитов по семейной ипотеке. Апрелев объяснил, к чему это приведет.

«Сегментация льготной ипотеки направлена на то, чтобы люди с ее помощью решали свои жилищные проблемы, а не занимались инвестициями. Если люди покупают квартиры в других регионах и не живут в них, это становится инвестицией. Понятно, что правительство стремится более точно фокусировать адресную ипотеку по её назначению. Здесь необходимо учитывать несколько моментов. Во-первых, в стране есть люди, работающие в Москве, но зарегистрированные не там. Во-вторых, если запретить покупку жилья с использованием льготы не в регионе регистрации, нужно создать такую возможность в родном субъекте. Сейчас программа льготной ипотеки в основном ориентирована на новостройки. Есть исключения для небольших городов, где гражданам разрешено покупать жилье на вторичном рынке, но с множеством ограничений. Например, нельзя приобрести индивидуальный жилой дом, а только квартиры в многоквартирных домах. Эти дома должны быть не старше 20 лет. А у нас новое жилье не строится в 70% городов страны, оно не строилось и 20 лет назад. Таким образом, на практике программой семейной ипотеки могут воспользоваться менее 4% всех имеющих право на эту льготу», - пояснил Апрелев.