«Я бы не сказал, что цены на билеты выросли на 30%. Я бы оценил рост в пределах от 10 до 15%, не больше. Рост цен продолжится. Возьмем, к примеру, концерты, которые проводит наша компания. Здесь стоит вопрос уровня шоу, он растет и становится более дорогостоящим. Рост гонораров артистов также играет роль, и желание их увеличивать всегда присутствует. Поэтому цены действительно увеличиваются, и инфляция влияет на это», - констатировал Финкельштейн.

Несмотря на рост цен на билеты в условиях ограниченного предложения, люди продолжат их посещать. Однако и организаторы ограничены в планке повышения цены из-за опасений, что мероприятие будет сорвано.

«Спрос, как известно, порождает предложение. Поэтому я уверен, что это продолжится. Я не хочу говорить о концертах, которые переоценены и не продаются, но, если цена установлена неверно, конечно, бывают провалы», - отметил представитель развлекательной индустрии.

В случае открытия российского рынка для западных артистов произойдет и корректировка цен, добавил Финкельштейн.

«Все ждут открытия рынка. Как только он откроется, тогда можно будет сравнивать цены с иностранными артистами. Возможно, тогда будет больше предложений. Пока ситуация на рынке именно такая», - сказал глава корпорации PMI .

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