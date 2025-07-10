Дорогая изоляция: Цены на концерты в России выросли на 15% без западных артистов
Повышение цен связано с инфляцией, изоляцией рынка развлечений и желанием артистов постоянно увеличивать гонорары, а приход иностранных исполнителей скорректирует стоимость, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Общая инфляция, завышенные требования артистов по гонорарам, а также изолированность российского рынка исполнителей привели к росту цен на билеты с начала 2025 года на 10-15%, рассказал НСН глава корпорации PMI, владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн.
За первое полугодие цены на культурные мероприятия выросли более чем на 30%, до 4 тысяч рублей. В категории «Концерты» средний чек увеличился на 22%, до 6 тысяч рублей, а у спектаклей — на 15%, до 5 тысяч рублей, пишет "Коммерсант". Финкельштейн представил свои данные по рынку.
«Я бы не сказал, что цены на билеты выросли на 30%. Я бы оценил рост в пределах от 10 до 15%, не больше. Рост цен продолжится. Возьмем, к примеру, концерты, которые проводит наша компания. Здесь стоит вопрос уровня шоу, он растет и становится более дорогостоящим. Рост гонораров артистов также играет роль, и желание их увеличивать всегда присутствует. Поэтому цены действительно увеличиваются, и инфляция влияет на это», - констатировал Финкельштейн.
Несмотря на рост цен на билеты в условиях ограниченного предложения, люди продолжат их посещать. Однако и организаторы ограничены в планке повышения цены из-за опасений, что мероприятие будет сорвано.
«Спрос, как известно, порождает предложение. Поэтому я уверен, что это продолжится. Я не хочу говорить о концертах, которые переоценены и не продаются, но, если цена установлена неверно, конечно, бывают провалы», - отметил представитель развлекательной индустрии.
В случае открытия российского рынка для западных артистов произойдет и корректировка цен, добавил Финкельштейн.
«Все ждут открытия рынка. Как только он откроется, тогда можно будет сравнивать цены с иностранными артистами. Возможно, тогда будет больше предложений. Пока ситуация на рынке именно такая», - сказал глава корпорации PMI .
Ранее НСН писал об условиях августовского концерта рэпера Tyga в ресторане в Москве.
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