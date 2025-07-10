ФСБ предотвратила попытку поджога здания на Кубани
Попытка поджога административного здания предотвращена в Краснодарском крае. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.
«В поселке Мостовской предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России 1972 г. р.», - говорится в сообщении.
Подозреваемый намеревался совершить поджог с помощью изготовленной им зажигательной смеси. Мужчину задержали при подходе к месту совершения преступления.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к поджогу, а также заведомо ложном сообщении о готовящихся взрывах. Фигуранта заключили под стражу.
Ранее ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Саратовской области, готовившийся сторонником запрещенной террористической организации. Злоумышленник оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован, напоминает RT.
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