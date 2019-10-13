Быть иль не быть? Эксперты взвесили аргументы за и против смертной казни в России

В Саратове состоялось прощание с девятилетней девочкой Лизой Киселевой, которая была убита. На Сторожевское кладбище, где она похоронена, пришли сотни местных жителей, передает ТАСС. Люди принесли игрушки и букеты цветов: желтые тюльпаны, белые хризантемы, красные розы и гвоздики, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Лиза Киселева пропала 9 октября утром. Она вышла из дома и направилась в школу, однако там так и не появилась. Позже стало известно, что мужчину, подозреваемого в причастности к исчезновению девочки, задержали. По некоторым данным, мужчина был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее стало известно, что после убийства девочки в Саратове, около 80% опрошенных пользовaтелей социaльной сети «вКонтaкте» выступили зa возврaщение смертной кaзни для убийц детей и педофилов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в эфире НСН ввести химическую кастрацию педофилов, а также заносить людей, совершивших подобные преступления, в специальный реестр, доступный для работодателей, в первую очередь, в детских учреждениях.

«Я считаю, что лица, совершившие такого рода преступление, должны быть занесены в специальный реестр, доступ к которому должен быть у любого работодателя, особенно в учреждениях, работающих с детьми. Это люди с больной психикой, они уже никогда здоровыми не станут. Нужно сделать так – совершил один раз такое преступление – доступ в детские учреждения навсегда закрыт. Это не избыточная мера. 98% населения поддерживает ужесточение наказания для педофилов. Кроме этой меры есть еще и другие, например, предоставление полицейским права использовать сотрудников для выявления педоориентированных граждан в социальных сетях и в интернете», - добавил он.