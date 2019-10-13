Быть иль не быть? Эксперты взвесили аргументы за и против смертной казни в России
Правозащитники, парламентарии, медики и журналисты в эфире НСН высказались по поводу отмены моратория на смертную казнь в России.
В Саратове состоялось прощание с девятилетней девочкой Лизой Киселевой, которая была убита. На Сторожевское кладбище, где она похоронена, пришли сотни местных жителей, передает ТАСС. Люди принесли игрушки и букеты цветов: желтые тюльпаны, белые хризантемы, красные розы и гвоздики, сообщает РИА Новости.
Напомним, что Лиза Киселева пропала 9 октября утром. Она вышла из дома и направилась в школу, однако там так и не появилась. Позже стало известно, что мужчину, подозреваемого в причастности к исчезновению девочки, задержали. По некоторым данным, мужчина был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее стало известно, что после убийства девочки в Саратове, около 80% опрошенных пользовaтелей социaльной сети «вКонтaкте» выступили зa возврaщение смертной кaзни для убийц детей и педофилов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в эфире НСН ввести химическую кастрацию педофилов, а также заносить людей, совершивших подобные преступления, в специальный реестр, доступный для работодателей, в первую очередь, в детских учреждениях.
«Я считаю, что лица, совершившие такого рода преступление, должны быть занесены в специальный реестр, доступ к которому должен быть у любого работодателя, особенно в учреждениях, работающих с детьми. Это люди с больной психикой, они уже никогда здоровыми не станут. Нужно сделать так – совершил один раз такое преступление – доступ в детские учреждения навсегда закрыт. Это не избыточная мера. 98% населения поддерживает ужесточение наказания для педофилов. Кроме этой меры есть еще и другие, например, предоставление полицейским права использовать сотрудников для выявления педоориентированных граждан в социальных сетях и в интернете», - добавил он.
Составление «черного списка педофилов» для работодателей бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН поддержал, но призвал не торопиться с химической кастрацией из-за большого числа судебных ошибок.
«Слишком много судебных ошибок. Я боюсь, что произойдут непоправимые ошибки, и это может быть чревато последствиями. Я выступал в защиту одного такого человека и абсолютно убежден, что он не виновен», - рассказал Тарло.
Телеведущий Владимир Соловьёв выступил за отмену в России моратория на смертную казнь после убийства Лизой Киселевой ранее судимым за педофилию, пишет сайт KP.Ru. Его голос был из числа тех, кто, согласно опросу в соцсети «вКонтaкте» поддержал инициативу в отношении убийц детей и педофилов.
Наличие судебных ошибок, как и в случае с химической кастрацией, является аргументом в общественном споре, который чаще всего высказывают правозащитники. Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в эфире НСН напомнил, что всегда существует риск судебной ошибки, и в качестве примера привел пример маньяка Андрея Чикатило.
«Не надо забывать, что существует такое явление, как судебная ошибка. Оно существует везде, а уж с нашим-то правосудием, с нашими-то обвинительными приговорами – у нас никого не оправдывают. Если хотите, давайте вспомним хрестоматийные, всем известные примеры. С тем же Чикатило, прежде чем он был найден, за его преступления были расстреляны три человека. Пожизненное заключение, безусловно, гуманнее. Любой человек, который из гуманности предлагает кого-то убить – у него не все нормально ни с совестью, ни с мозгами», - отметил Каляпин.
Однако, обществу придется принимать решение по поводу меры наказания педофилов после резонансных событий в России. Такую необходимость психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН объяснил их психологическими особенностями.
«Для педофилов, на мой взгляд, помилования быть не должно. Желание совращать детей – навсегда, оно в человеке неисправимо. Однажды совершивший насильственные действия над ребенком, не только продолжит это делать, но и привьет это своей жертве. Если ребенок однажды получил удовольствие, то он стремится его получить уже с позиции взрослого. Одно влечет за собой другое», - подчеркнул в беседе с НСН психиатр.
Ранее правозащитник и сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв в эфире НСН напомнил историю введения и отмены смертной казни в качестве наказания в России.
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