СМИ: Российский посол Андреев завершит работу в Польше

Посол РФ в Польше Сергей Андреев завершит работу в Варшаве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ожидается, что... Андреев завершит свою работу в Польше в сентябре», - отметил собеседник агентства.

По его словам, в Варшаву планируется прибытие нового главы российского диппредставительства. Его имя не называется.

Сергей Андреев занимает должность посла РФ в Польше с августа 2014 года.

Ранее СМИ сообщили, что замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина могут назначить послом России в Турции.

