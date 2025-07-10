СМИ: Российский посол Андреев завершит работу в Польше
10 июля 202511:58
Посол РФ в Польше Сергей Андреев завершит работу в Варшаве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«Ожидается, что... Андреев завершит свою работу в Польше в сентябре», - отметил собеседник агентства.
По его словам, в Варшаву планируется прибытие нового главы российского диппредставительства. Его имя не называется.
Сергей Андреев занимает должность посла РФ в Польше с августа 2014 года.
Ранее СМИ сообщили, что замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина могут назначить послом России в Турции.
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