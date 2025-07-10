Минобороны отчиталось об ударах по предприятиям ВПК в Киеве
10 июля 202512:20
Вооруженные силы РФ ударили по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, минувшей ночью по объектам был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками.
«Цель... достигнута. Все назначенные объекты поражены», - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось об атаке на инфраструктуру военных аэродромов Украины гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», напоминает RT.
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