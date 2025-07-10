В Астане мужчина бросил зажигательную смесь в здании Дома министерств
Неизвестный бросил зажигательную смесь в здании Дома министерств в центре Астаны, произошло возгорание. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента чрезвычайных ситуаций.
Инцидент произошел утром 10 июля, в здании сработала пожарная сигнализация.
«В ходе разведки установлено, что неизвестный мужчина проник в здание и бросил зажигательную смесь на турникет», - отмечается в сообщении.
В результате произошел пожар на площади около 2 квадратных метров, его оперативно ликвидировали огнетушителем. Никто не пострадал, нарушитель был задержан.
Между тем в Краснодарском крае предотвратили попытку поджога административного здания с помощью зажигательной смеси, пишет RT.
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