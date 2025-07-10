В Астане мужчина бросил зажигательную смесь в здании Дома министерств

Неизвестный бросил зажигательную смесь в здании Дома министерств в центре Астаны, произошло возгорание. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел утром 10 июля, в здании сработала пожарная сигнализация.

«В ходе разведки установлено, что неизвестный мужчина проник в здание и бросил зажигательную смесь на турникет», - отмечается в сообщении.

В результате произошел пожар на площади около 2 квадратных метров, его оперативно ликвидировали огнетушителем. Никто не пострадал, нарушитель был задержан.

Между тем в Краснодарском крае предотвратили попытку поджога административного здания с помощью зажигательной смеси, пишет RT.

