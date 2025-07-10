Лавров встретился с главой МИД Китая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с коллегой из Китая Ван И на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Об этом пишет РИА Новости.

Главы внешнеполитических ведомств тепло поприветствовали друг друга, обменявшись рукопожатиями.

Как отметил Лавров, непростая, постоянно изменяющаяся ситуация в мире требует постоянного диалога России и Китая в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По словам министра, постоянного внимания требуют Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, Группа двадцати, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.

Ранее Сергей Лавров обсудил с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем вопросы двусторонней повестки, пишет «Свободная пресса».

