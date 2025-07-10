Над Белгородской областью за два часа сбили 8 украинских БПЛА
10 июля 202512:33
Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 08.00 мск до 10.00 мск... уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», - отмечает ведомство.
Ранее над регионом сбили три украинских дрона. Кроме того, прошедшей ночью в Белгородской области было уничтожено два БПЛА, пишет RT.
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