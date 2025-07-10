Над Белгородской областью за два часа сбили 8 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 08.00 мск до 10.00 мск... уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», - отмечает ведомство.

Ранее над регионом сбили три украинских дрона. Кроме того, прошедшей ночью в Белгородской области было уничтожено два БПЛА, пишет RT.

