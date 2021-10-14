Генерал ФСБ раскрыл причину, по которой мигранты становятся экстремистами

Трудовые мигранты становятся экстремистами из-за тяжелых жизненных обстоятельств, в которые они попадают в чужой стране. Такое мнение высказал член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

«Вот сюда он приехал, оказался в тех тисках, которые определяются нашей жизнью. Его здесь начинают обманывать, он лишен каких-либо прав, социальной поддержки и помощи. Вот где формируется негативное отношение к коренным жителям России. И вот тут уже, когда человек доведен полностью до отчаяния, появляются эмиссары (экстремистских организаций – НСН)», - сказал Михайлов в беседе с «Радио 1».