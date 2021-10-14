Генерал ФСБ раскрыл причину, по которой мигранты становятся экстремистами

Трудовые мигранты становятся экстремистами из-за тяжелых жизненных обстоятельств, в которые они попадают в чужой стране. Такое мнение высказал член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

«Вот сюда он приехал, оказался в тех тисках, которые определяются нашей жизнью. Его здесь начинают обманывать, он лишен каких-либо прав, социальной поддержки и помощи. Вот где формируется негативное отношение к коренным жителям России. И вот тут уже, когда человек доведен полностью до отчаяния, появляются эмиссары (экстремистских организаций – НСН)», - сказал Михайлов в беседе с «Радио 1».

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Чтобы разорвать эту цепочку, необходимо выстроить четкие отношения с мигрантами, отметил генерал ФСБ.

Ранее Россия объявила о «миграционной амнистии», разрешив въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым он прежде был запрещен. Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», за что мигрантов могли депортировать из России и кому можно вернуться обратно.


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:ЭкстремизмТрудовые Мигранты
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