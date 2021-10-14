Генерал ФСБ раскрыл причину, по которой мигранты становятся экстремистами
Трудовые мигранты становятся экстремистами из-за тяжелых жизненных обстоятельств, в которые они попадают в чужой стране. Такое мнение высказал член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.
«Вот сюда он приехал, оказался в тех тисках, которые определяются нашей жизнью. Его здесь начинают обманывать, он лишен каких-либо прав, социальной поддержки и помощи. Вот где формируется негативное отношение к коренным жителям России. И вот тут уже, когда человек доведен полностью до отчаяния, появляются эмиссары (экстремистских организаций – НСН)», - сказал Михайлов в беседе с «Радио 1».
Чтобы разорвать эту цепочку, необходимо выстроить четкие отношения с мигрантами, отметил генерал ФСБ.
Ранее Россия объявила о «миграционной амнистии», разрешив въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым он прежде был запрещен. Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», за что мигрантов могли депортировать из России и кому можно вернуться обратно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Ученый заявил, что COVID-19 возник искусственно
- В Минтруде заявили о снижении уровня безработицы в России
- Жители Якутии получили от Путина награды за помощь при тушении лесных пожаров
- В московском метро запустили «космический» поезд
- Путин наградил Маслякова новым орденом
- Олег Браташ стал главным тренером молодёжной сборной России по хоккею
- В Белгородской области ввели QR-коды
- Телеканал «Спас» заведет аккаунт в TikTok
- СМИ: Пелагее запретили въезд на Украину
- СМИ: студент МГУ разбился, выпав с 14-го этажа общежития
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru