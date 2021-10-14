Спасли от «Талибана». Эксперт объяснил, кого из мигрантов «амнистировала» Россия

Россия объявила о «миграционной амнистии», разрешив въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым он прежде был запрещен. Об этом сообщается на сайте посольства Узбекистана. Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», за что мигрантов могли депортировать из России и кому можно вернуться обратно.

«Решение о депортации мигрантов принимали в МВД. Скорее всего, некоторые нарушили режим пребывания в стране – так называемые правила 90 на 180. Когда иностранный гражданин может пребывать в РФ 90 дней в течение каждого периода из 180 дней. То есть в течение полугода он может находиться здесь 90 суток, 3 месяца, а потом – уезжать в Узбекистан, находиться там 3 месяца. Только потом, чтобы не быть нарушителем, он может приехать в Россию», - рассказал Каримов.

По его словам, чтобы не ездить туда-сюда, трудовые мигранты оформляют патенты. Если иностранец из финансовых соображений не может себе позволить патент, но остается в РФ, то он автоматически становится нарушителем.

«Его отслеживают по базам учета. Рано или поздно он выедет из России. Сразу станет понятно, когда въехал, сколько времени незаконно находился здесь. Ему автоматически тогда закрывают въезд. Еще иностранца могут встретить на улице и проверить документы. Только в России останавливают по внешнему виду. Нигде в мире так не делают. Если обнаружат, что он без патента не выезжал из России долгое время, тогда ему вручат это решение о запрете для въезда в РФ, также могут его просто задержать, отправить в участок, там составить протокол и повезти в суд», - сообщил Каримов.

Он рассказал, что если дело дошло до суда – пиши пропало. Поскольку за нарушение законодательства суд вынесет административное наказание – штраф в размере 5 тысяч рублей, а еще – решение о выдворении за пределы России с последующим запретом въезда на 5 лет. Такие нарушители не попадают под «миграционную амнистию». Шанс на нее есть только у тех, кто нарушил срок пребывания «90 на 180» и был вычислен на границе.

«То, что амнистия коснулась только жителей Узбекистана, может быть связано с тем, что, например, в Афганистане сейчас жесткое правительство. Узбекистан находится на острие, на рубеже защиты границ РФ от дурного влияния запрещенного в России террористического движения "Талибан". Возможно, мигрантам из Узбекистана сделали какую-то поблажку. Потому что сейчас с точки зрения российской экономики здесь мало что меняется. В Узбекистане находится гораздо больше, чем 158 тысяч человек, готовых приехать в РФ. Они не приезжают, поскольку мало рейсов туда-обратно, дорогие билеты», - отметил Каримов.

Он добавил, что среди 158 тысяч человек, которые попали под «миграционную амнистию», могут быть опытные специалисты: каменщик, сварщик, механизатор.

«От этого Россия только выиграет», - заключил Каримов.

