«Быстрее, чем Собчак». Полковник в отставке оценил рост преступлений мигрантов

По его словам, помимо МВД насчет мигрантов есть опасения и у других спецслужб.

«Мы даже не говорим в общественных дискуссиях о террористической угрозе, об угрозе религиозного экстремизма, который тоже несут в себе мигранты. Надо понимать, что происходит, и к чему мы можем прийти. Чтобы не получилось, чтобы завтра какого-то товарища привлекут за ДТП или бытовое убийство, и в отдел внутренних дел придут 600 человек отбивать своих соплеменников, и Бог знает что начнется», - посетовал эксперт.

Соловьев отметил, что мигранты не всегда ведут себя в России адекватно, что провоцирует конфликты.

«Мне часто пишут люди, описывают ситуацию. Например, у девушки, которая живет в Нагатинском затоне, был конфликт с гастарбайтерами, на бытовой почве. Они у «Пятерочки» стояли. Понятно, что у них жены остались в Узбекистане и Таджикистане, их мужские неудовлетворенные организмы что-то ищут. Они начали девушкам делать какие-то замечания, говорить какие-то не вполне пристойные вещи. Ну, девочки ответили. Те с агрессией - слово за слово и говорят, что, если нам надо, то мы за 15 минут перережем всех. Просто девочкам сказали в ответ на просьбу не делать унижающих достоинство замечаний. Это просто эпизод, но это то, что видят люди», - заметил Соловьев.