«Быстрее, чем Собчак». Полковник в отставке оценил рост преступлений мигрантов
Увеличение числа мигрантов в России станет головной болью для МВД и несет угрозу терроризма и религиозного экстремизма, считает Иван Соловьев.
В России растет число преступлений среди мигрантов из-за их организованности, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России, полковник милиции в отставке Иван Соловьев.
«Когда заходят разговоры о преступности среди мигрантов, никто не слышит аргументы силовиков. По данным МВД, количество мигрантов в связи с пандемией сократилось на треть, при этом примерно на столько же увеличилось количество совершаемых ими преступлений. Странная картина: меньше мигрантов – больше преступлений. Как правило, это происходит в крупных городах, где есть четко организованные группы. И мы видим, что они по оповещению в мессенджере за пять минут собираются. Быстрее, чем Собчак вызывала такси на место ДТП. Ей семь минут понадобилось, а они за пять минут собираются», - съязвил полковник в отставке.
По его словам, помимо МВД насчет мигрантов есть опасения и у других спецслужб.
«Мы даже не говорим в общественных дискуссиях о террористической угрозе, об угрозе религиозного экстремизма, который тоже несут в себе мигранты. Надо понимать, что происходит, и к чему мы можем прийти. Чтобы не получилось, чтобы завтра какого-то товарища привлекут за ДТП или бытовое убийство, и в отдел внутренних дел придут 600 человек отбивать своих соплеменников, и Бог знает что начнется», - посетовал эксперт.
Соловьев отметил, что мигранты не всегда ведут себя в России адекватно, что провоцирует конфликты.
«Мне часто пишут люди, описывают ситуацию. Например, у девушки, которая живет в Нагатинском затоне, был конфликт с гастарбайтерами, на бытовой почве. Они у «Пятерочки» стояли. Понятно, что у них жены остались в Узбекистане и Таджикистане, их мужские неудовлетворенные организмы что-то ищут. Они начали девушкам делать какие-то замечания, говорить какие-то не вполне пристойные вещи. Ну, девочки ответили. Те с агрессией - слово за слово и говорят, что, если нам надо, то мы за 15 минут перережем всех. Просто девочкам сказали в ответ на просьбу не делать унижающих достоинство замечаний. Это просто эпизод, но это то, что видят люди», - заметил Соловьев.
Он призвал немедленно депортировать мигрантов из страны в случае нарушений закона с их стороны.
«Практика, когда довольно быстро депортируют тех, кто нарушает российское законодательство, оправдана, и ее нужно дальше продолжать, потому что потенциальные нарушители, кто едет не работать, а поискать криминальной доли, либо легких доходов, пытаться поживиться за наш счет, должны понимать, что одно нарушение – и сразу все, без права выезда. Так и должно быть. Надо с одной стороны уважать права мигрантов, которые приезжают работать, не унижать их и не дискриминировать, а с другой стороны они не должны унижать и дискриминировать нас. Это двухсторонняя дорога», - заключил Соловьев.
Накануне Россия объявила «миграционную амнистию» для 158 тысяч узбекистанцев. Ранее Соловьев объяснил такое решение коррупцией и интересами бизнеса.
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