Гендиректор «Карата» опроверг планы переноса производства в Белоруссию

Московский завод плавленых сыров «Карат» не намерен переносить часть производства в Белоруссию в связи с новыми правилами маркировки. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил гендиректор завода Евгений Гребнев, подчеркнув, что его слова выдернуты из контекста.

Гребнев отметил, что протокол совещания в Минсельхозе, в котором есть эти слова, составлен «немножко некорректно». Он не заявил о планах перенести производство, а спросил, не подталкивают ли предприятие к этому, пишут «Известия». Гендиректор завода отметил, что говорил о невозможности модернизировать производственную линию из-за отсутствия места для новой аппаратуры.

Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили, что завод «Карат» рассматривает вопрос о переносе производства в соседнюю республику из-за изменений в правилах маркировки. Они требуют установки дополнительного оборудования, пишет RT.