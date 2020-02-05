Гендиректор «Карата» опроверг планы переноса производства в Белоруссию
Московский завод плавленых сыров «Карат» не намерен переносить часть производства в Белоруссию в связи с новыми правилами маркировки. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил гендиректор завода Евгений Гребнев, подчеркнув, что его слова выдернуты из контекста.
Гребнев отметил, что протокол совещания в Минсельхозе, в котором есть эти слова, составлен «немножко некорректно». Он не заявил о планах перенести производство, а спросил, не подталкивают ли предприятие к этому, пишут «Известия». Гендиректор завода отметил, что говорил о невозможности модернизировать производственную линию из-за отсутствия места для новой аппаратуры.
Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили, что завод «Карат» рассматривает вопрос о переносе производства в соседнюю республику из-за изменений в правилах маркировки. Они требуют установки дополнительного оборудования, пишет RT.
Между тем, ранее НСН писала, что подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%. Об этом заявили в Аналитическом центре при правительстве РФ. Причин несколько. Во-первых, вырастут издержки на производство, а также сыграет свою роль повышение тарифов на сырье, газ, электричество и перевозки. Во-вторых, в ноябре прошлого года стала обязательной электронная ветеринарная сертификация в системе "Меркурий".
Летом 2020 года начнет действовать цифровая маркировка молочной продукции, что еще больше увеличит нагрузку на производителей, которым придется закупать новое оборудование.
Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в эфире НСН опровергла прогноз.
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