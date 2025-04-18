Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Галузину

Срок госслужбы заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина продлен на год. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 14 июня 2026 года... Галузину Михаилу Юрьевичу», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Михаилу Галузину 64 года, он занимает пост замминистра с 2022 года.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении официального представителя МИД Марии Захаровой орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Галина Бутова
ТЕГИ:МИД РФВладимир Путин

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