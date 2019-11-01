Молочный союз опроверг рост цен на молоко
Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли в эфире НСН заявила, что повышение цен на молоко не превысит ежегодных 3%.
О подорожании молока и молочных продуктов в России до Нового года на 12-15% заявил доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Михаил Перельман. Он считает, что тенденция распространиться и на 2020 год.
Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в эфире НСН опровергла прогноз.
«Это не так. Нет ни одной предпосылки, кроме сезонного повышения на 1,5-3%. Это происходит ежегодно в связи с тем, что осенью коровы начинают доиться меньше, молока становится меньше. Но, чтобы цена на молоко выросла на 10-15%, повторюсь, нет ни одной предпосылки», - сказала она.
Перельман утверждает, что цены поднимутся в связи с введением системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» для участников молочного рынка. Руководитель «Молочного союза России» отметила, что «Меркурий» ни в одной из сфер не принес столь существенного роста цен.
«"Меркурий" также не способен оказать столь высокого влияния на цены. И тому пример, мясная и рыбная промышленность, где была введена электронная сертификация 1 января 2019 года, и никто не заметил повышения цен. Более того, 1 июля также была введена электронная сертификация на основные молочные продукты – сыр, масло, сгущенное и сухое молоко. Кто-то заметил рост цен на эти продукты? Нет. Здесь [в отношении молока и молочных продуктов] будет та же история – ничего не подорожает до такой степени», - заключила собеседница НСН.
Электронными ветеринарными сертификатами системы «Меркурий» должны сопровождаться сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки. В систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции.
Ранее сообщалось, что продукты питания по итогам 2019 года подорожают на 3-3,5%. Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН подтвердил информацию и отметил, что сдерживать цены торговые сети побуждает нужда в выручке.
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