Мэр Белгорода сообщил, что уходит на службу в «Барс-Белгород»

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что уходит на службу в добровольческое формирование «Барс-Белгород». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что видит необходимость в повышении военных навыков на учебно-тренировочных полигонах и в получении опыта оперативного взаимодействия внутри подразделения.