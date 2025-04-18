Мэр Белгорода сообщил, что уходит на службу в «Барс-Белгород»
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что уходит на службу в добровольческое формирование «Барс-Белгород». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что видит необходимость в повышении военных навыков на учебно-тренировочных полигонах и в получении опыта оперативного взаимодействия внутри подразделения.
Демидов уточнил, что хочет «пройти плечом к плечу» с теми, кто защищает Белгород, и считает подобный опыт полезным для его дальнейшей работы на посту.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал «провокацией» сбор денег на каски и бронежилеты, который ранее открыл боец из белгородского отряда «Барс-Белгород», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер режиссер научно-популярного и документального кино Руслан Шахмалиев
- Тренер Розанов опроверг слова фигуристки Жилиной о домогательствах
- Умер бессменный комментатор «Евровидения» Колин Берри
- Попова: Крым и Севастополь пригодны для летнего курортного сезона
- Хинштейн: В Курской области завели более десяти дел, связанных с КРКО
- Хинштейн освятил свой кабинет после ареста бывшего курского губернатора
- Павловского освободили от обязанностей посла России в Австралии
- Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Галузину
- Мэр Белгорода сообщил, что уходит на службу в «Барс-Белгород»
- Курс доллара на межбанковском рынке опускался ниже 81 рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru