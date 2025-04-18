Мэр Белгорода сообщил, что уходит на службу в «Барс-Белгород»

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что уходит на службу в добровольческое формирование «Барс-Белгород». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что видит необходимость в повышении военных навыков на учебно-тренировочных полигонах и в получении опыта оперативного взаимодействия внутри подразделения.

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Демидов уточнил, что хочет «пройти плечом к плечу» с теми, кто защищает Белгород, и считает подобный опыт полезным для его дальнейшей работы на посту.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал «провокацией» сбор денег на каски и бронежилеты, который ранее открыл боец из белгородского отряда «Барс-Белгород», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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