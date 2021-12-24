Оболонский согласился с Бутиной насчет ЛГБТ-пропаганды через куклы «Барби»
По его словам, исследования показали ассоциацию некоторых кукол с однополыми отношениями.
Некоторые куклы «Барби» пропагандируют нетрадиционные ценности, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.
«Действительно, проходили исследования, «Барби» огромное количество разновидностей, есть нормальные, есть те, которые пропагандируют ЛГБТ. Существуют однополые подружки, в одной коробке, ассоциативный ряд имеется», - объяснил он.
Ранее депутат Госдумы Мария Бутина назвала куклу Барби опасной для детей, так как она транслирует феминизм и пошлость.
Любая игрушка должна быть сертифицирована, это выступает гарантией ее безопасности, заявил руководитель Детской клиники Родильного дома 4 ГКБ В.В.Виноградова Владислав Зяблицкий в пресс-центре НСН.
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