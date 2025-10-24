В Белоруссии заблокировали доступ к «ВКонтакте»

Доступ к социальной сети «ВКонтакте» на территории Белоруссии заблокирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания.

В сообщении отмечается, что ограничение введено на основании представления Комитета государственной безопасности страны (КГБ).

В качестве подтверждения приведен скриншот из официального «Списка ограниченного доступа» интернет-ресурсов, который ведет республиканское унитарное предприятие «БелГИЭ».

Согласно опубликованным данным, идентификатор домена vk.com был включен в реестр 24 октября 2025 года. Другие причины блокировки в сообщении не уточняются, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
