Кабмин направил более 400 млн рублей на изучение генома омикрон-штамма COVID-19

Уточняется, что средства выделены из резервного фонда правительства учреждениям Роспотребнадзора.

Деньги направят на приобретение оборудования, ферментов и расходных материалов для качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «Омикрон». В соответствии с выделенным финансированием планируется исследовать не менее 57,2 тыс. проб.

Ранее в России разрешили испытания кожного теста на клеточный иммунитет к возбудителю коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

