Кабмин направил более 400 млн рублей на изучение генома омикрон-штамма COVID-19
Глава кабмина России Михаил Мишустин направил на процедуру секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон» более 400 млн рублей, подписав соответстувующее распоряжение. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ в субботу.
Уточняется, что средства выделены из резервного фонда правительства учреждениям Роспотребнадзора.
Деньги направят на приобретение оборудования, ферментов и расходных материалов для качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «Омикрон». В соответствии с выделенным финансированием планируется исследовать не менее 57,2 тыс. проб.
Ранее в России разрешили испытания кожного теста на клеточный иммунитет к возбудителю коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru