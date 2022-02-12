Кабмин направил более 400 млн рублей на изучение генома омикрон-штамма COVID-19

Глава кабмина России Михаил Мишустин направил на процедуру секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон» более 400 млн рублей, подписав соответстувующее распоряжение. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ в субботу.

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Уточняется, что средства выделены из резервного фонда правительства учреждениям Роспотребнадзора.

Деньги направят на приобретение оборудования, ферментов и расходных материалов для качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «Омикрон». В соответствии с выделенным финансированием планируется исследовать не менее 57,2 тыс. проб.

Ранее в России разрешили испытания кожного теста на клеточный иммунитет к возбудителю коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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