Билл Гейтс предположил сроки окончания пандемии
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может завершиться уже в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Гейтса, в настоящее время с появлением «омикрона» пандемия переживает самую сложную ее часть. Он добавил, что, учитывая скорость распространения «омкирона», при его доминировании в определенной стране волна будет длиться не дольше трех месяцев.
Миллиардер отметил, что для окончания пандемии должны быть предприняты верные шаги по борьбе с вирусом. В частности, он призвал всех к вакцинации и соблюдению ограничительных мер.
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