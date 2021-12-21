Билл Гейтс предположил сроки окончания пандемии

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может завершиться уже в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Гейтса, в настоящее время с появлением «омикрона» пандемия переживает самую сложную ее часть. Он добавил, что, учитывая скорость распространения «омкирона», при его доминировании в определенной стране волна будет длиться не дольше трех месяцев.

Миллиардер отметил, что для окончания пандемии должны быть предприняты верные шаги по борьбе с вирусом. В частности, он призвал всех к вакцинации и соблюдению ограничительных мер.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусБилл Гейтс
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