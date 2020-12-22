Где встречать Новый год? Вирусолог назвал самый безопасный регион

Он также рассказал, куда можно ехать на новогодние праздники в условиях пандемии коронавируса.

«Куда в основном едут? В Крым, Москву, Питер. Думаю, можно ехать. Есть люди, которые не могут жить без передвижений, как есть люди, которые не могут не играть в автоматы. Хотя я бы лично, никуда не поехал сейчас», - отметил вирусолог. По его словам, ситуация с коронавирусом не настолько страшная в стране, что бы граждан нужно было «запирать под замок».

При этом он назвал самый безопасный регион России в пандемию. «Я думаю, наиболее безопасен Сахалин. Я немного шучу, но естественно, что в мегаполисах куда больше факторов для распространения вируса», - рассказал Аграновский.

Он также посоветовал СМИ не нагнетать и не сеять панику среди населения.

Ранее главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что мир ожидает третья волна пандемии коронавирусной инфекции по аналогии с эпидемиями других вирусов.

