Где встречать Новый год? Вирусолог назвал самый безопасный регион
Доктор биологических наук рассказал в эфире НСН, куда ехать на новогодние праздники в условиях пандемии.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции во Владимирской и Астраханской областях, в Крыму и Чукотском автономном округе остаётся особенно напряженной. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остаётся очень сложной.
При этом ранее в Роспотребнадзоре призвали туристов не приезжать в Санкт-Петербург, а жителей города — не выезжать из северной столицы.
Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил в эфире НСН данные о самых зараженных коронавирусом регионах России.
«Довольно странные данные, что там на Чукотке может произойти. Думаю, что это статистические странности. Никаких дополнительных ограничений там вводить не следует», - считает Аграновский.
Он также рассказал, куда можно ехать на новогодние праздники в условиях пандемии коронавируса.
«Куда в основном едут? В Крым, Москву, Питер. Думаю, можно ехать. Есть люди, которые не могут жить без передвижений, как есть люди, которые не могут не играть в автоматы. Хотя я бы лично, никуда не поехал сейчас», - отметил вирусолог. По его словам, ситуация с коронавирусом не настолько страшная в стране, что бы граждан нужно было «запирать под замок».
При этом он назвал самый безопасный регион России в пандемию. «Я думаю, наиболее безопасен Сахалин. Я немного шучу, но естественно, что в мегаполисах куда больше факторов для распространения вируса», - рассказал Аграновский.
Он также посоветовал СМИ не нагнетать и не сеять панику среди населения.
Ранее главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что мир ожидает третья волна пандемии коронавирусной инфекции по аналогии с эпидемиями других вирусов.
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