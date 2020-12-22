Главврач Коммунарки заявил о возможности третьей волны COVID-19

Мир ожидает третья волна пандемии коронавирусной инфекции по аналогии с эпидемиями других вирусов. Об этом заявил главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

В интервью «Российской газете» медик рассказал, что его прогноз основан на анализе истории. По словам Проценко, все известные ранее вирусные эпидемии проходили в три волны, отмечает РЕН ТВ.

Главврач упомянул испанский, азиатский, птичий, свиной грипп, отметив, что сезонные вспышки этих инфекций фиксировались весной и осенью.

