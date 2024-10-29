«Надежное планирование»: Пятилетние тарифы на услуги ЖКХ защитят коммунальщиков

«Речь идет об установлении правила, понятного для всех, в том числе для производителей коммунальных ресурсов и для предприятий, чтобы можно было прогнозировать дальнейшие инвестиции или траты на производство. В принципе, у нас сейчас есть много регионов, где действует эта система. Так что это не что-то революционное. Тем более, что у нас много что устанавливается на длительный срок. Это позволит, в первую очередь, ресурсоснабжающим организациям и тем инвесторам, которые работают на условиях концессии, понимать на какие доходы они могут в дальнейшем рассчитывать. Но только одного этого пункта недостаточно. Потому что такой тариф не гарантирует, что ты сможешь получить дешевые кредиты для обновления своих фондов и хорошую коммунальную инфраструктуру. У тебя не будет уверенности в том, сможешь ли ты без потери доставить ресурсы до потребителя», - пояснил он.

Сохранов отметил, что новая реформа направлена в первую очередь на привлечение дополнительных средств в отрасль и на то, чтобы продемонстрировать гражданам надежность системы ЖКХ.

«Многое из того, что там предложено, в том числе модернизация коммунальной инфраструктуры, неслучайно, потому что во главу угла здесь поставлен поиск механизмов привлечения инвестиций в отрасль и возможность модернизировать коммунальную инфраструктуру таким образом, чтобы вот эти тарифы, спрогнозированные на длительный период, были понятны и населению, и производителям. Чтобы у органов власти была возможность объяснить населению, что это происходит, потому что сама отрасль становится более надежной и гарантирует потребителю всегда качественный ресурс», - пояснил он.

Он подчеркнул, что предложения депутатов касаются, скорее всего, больше жилищной отрасли, которая нуждается в четкой законодательной систематизации.