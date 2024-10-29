«Надежное планирование»: Пятилетние тарифы на услуги ЖКХ защитят коммунальщиков
Предложенный депутатами план модернизации сферы ЖХК позволит систематизировать жилищную сферу, в которой сейчас нет четких стандартов, а также гарантирует всем регионам услуги равного качества, заявил НСН Сергей Сохранов.
Предложение депутатов о модернизации системы ЖКХ, в том числе об установлении долгосрочных тарифов на коммунальные услуги, даст гражданам уверенность в надежности системы, а ресурсоснабжающим организациям поможет спрогнозировать свои доходы. Об этом в беседе с НСН рассказал исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.
Группа депутатов Госдумы совместно с экспертами предложили реформу ЖКХ, которая предусматривала бы, в том числе, меры по привлечению инвестиций и модернизацию инфраструктуры, пишет «Парламентская газета». В числе предложений, направленных правительству, есть рекомендация устанавливать тарифы на коммунальные услуги не менее чем на 5 лет, но с возможностью ежегодной индексации на размер инфляции. Сохранов отметил, что предложение не новое, и подобная система уже действует в ряде регионов РФ.
«Речь идет об установлении правила, понятного для всех, в том числе для производителей коммунальных ресурсов и для предприятий, чтобы можно было прогнозировать дальнейшие инвестиции или траты на производство. В принципе, у нас сейчас есть много регионов, где действует эта система. Так что это не что-то революционное. Тем более, что у нас много что устанавливается на длительный срок. Это позволит, в первую очередь, ресурсоснабжающим организациям и тем инвесторам, которые работают на условиях концессии, понимать на какие доходы они могут в дальнейшем рассчитывать. Но только одного этого пункта недостаточно. Потому что такой тариф не гарантирует, что ты сможешь получить дешевые кредиты для обновления своих фондов и хорошую коммунальную инфраструктуру. У тебя не будет уверенности в том, сможешь ли ты без потери доставить ресурсы до потребителя», - пояснил он.
Сохранов отметил, что новая реформа направлена в первую очередь на привлечение дополнительных средств в отрасль и на то, чтобы продемонстрировать гражданам надежность системы ЖКХ.
«Многое из того, что там предложено, в том числе модернизация коммунальной инфраструктуры, неслучайно, потому что во главу угла здесь поставлен поиск механизмов привлечения инвестиций в отрасль и возможность модернизировать коммунальную инфраструктуру таким образом, чтобы вот эти тарифы, спрогнозированные на длительный период, были понятны и населению, и производителям. Чтобы у органов власти была возможность объяснить населению, что это происходит, потому что сама отрасль становится более надежной и гарантирует потребителю всегда качественный ресурс», - пояснил он.
Он подчеркнул, что предложения депутатов касаются, скорее всего, больше жилищной отрасли, которая нуждается в четкой законодательной систематизации.
«Сейчас это все рассчитывается на уровне региона. У нас нет федерального законодательства, которое предписывает минимальный перечень услуг, которые должны предоставляться населению. Поэтому это тоже некая попытка систематизировать набор жилищных услуг, чтобы они были одинаковые, и чтобы государство гарантировало, что жители дальних регионов получали бы услуги ЖКХ не меньшего качества, чем люди в Центральной России. У нас очень часто смешивают коммунальную и жилищную сферы. Возможно, здесь речь идет именно о жилищной сфере, потому что в коммунальной у нас все стандарты четко прописаны. Поэтому, такая стандартизация позволит сделать процесс управления более прозрачным и защитить не только собственников, но и управляющие компаний, которые сейчас вынуждены утверждать тарифы у собственников», - подытожил он.
Ранее Сохранов в беседе с НСН заявил, что предложение Минстроя рассчитывать сумму взноса на капремонт для граждан исходя из технической оснащенности дома не сильно повысит такую плату, наоборот для жителей более старых домов она даже снизится.
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