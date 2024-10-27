Депутат Чаплин рассказал о виде мошенничества с фейковыми сотрудниками ЖКХ

В России распространился новый вид мошенничества с фейковыми сотрудниками ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

Политик рассказал, что правонарушители стали чаще представляться коммунальными работниками, требуя оплатить несуществующий долг за услуги ЖКХ. По словам Чаплина, в рамках такой схемы мошенники в последнее время неоднократно действовали в Московской области. Депутат добавил, что злоумышленники связывались с гражданами по телефону, а также через мессенджеры или sms.