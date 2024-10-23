Володин предложил направить сэкономленные средства на модернизацию ЖКХ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил направить половину сэкономленных средств в регионы на модернизацию ЖКХ. Об этом он заявил в рамках правительственного часа на тему «О состоянии коммунальной инфраструктуры и повышении качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг».
Регионы смогли сэкономить благодаря списанным долгам по бюджетным кредитам. По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, который также выступал на правительственной часе, распоряжаться этими средствами должны губернаторы регионов. Он также добавил, что сегодня остатки кредитов, не обеспеченные ценными обязательствами, составляют 3,138 трлн рублей.
В свою очередь Володин предложил потратить часть средств на модернизацию ЖКХ.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщила, что речи о том, чтобы менять тарифы ЖКХ и делать модернизацию сетей за счет них, пока не идет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru