Володин предложил направить сэкономленные средства на модернизацию ЖКХ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил направить половину сэкономленных средств в регионы на модернизацию ЖКХ. Об этом он заявил в рамках правительственного часа на тему «О состоянии коммунальной инфраструктуры и повышении качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг».

Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%

Регионы смогли сэкономить благодаря списанным долгам по бюджетным кредитам. По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, который также выступал на правительственной часе, распоряжаться этими средствами должны губернаторы регионов. Он также добавил, что сегодня остатки кредитов, не обеспеченные ценными обязательствами, составляют 3,138 трлн рублей.

В свою очередь Володин предложил потратить часть средств на модернизацию ЖКХ.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщила, что речи о том, чтобы менять тарифы ЖКХ и делать модернизацию сетей за счет них, пока не идет.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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