Володин предложил направить сэкономленные средства на модернизацию ЖКХ

Регионы смогли сэкономить благодаря списанным долгам по бюджетным кредитам. По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, который также выступал на правительственной часе, распоряжаться этими средствами должны губернаторы регионов. Он также добавил, что сегодня остатки кредитов, не обеспеченные ценными обязательствами, составляют 3,138 трлн рублей.

В свою очередь Володин предложил потратить часть средств на модернизацию ЖКХ.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщила, что речи о том, чтобы менять тарифы ЖКХ и делать модернизацию сетей за счет них, пока не идет.

