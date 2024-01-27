Галкин* рассказал об отмене концертов на Бали
Артист Максим Галкин (*признан в РФ иноагентом) рассказал, что власти Индонезии запретили ему въезд в страну, и он был вынужден отменить концерт на Бали, запланированный на 27 января. Об этом шоумен написал на своей странице в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).
По словам Галкина, за два дня до этих событий власти Индонезии одобрили ему рабочую визу и документы для организации концерта на Бали. Отказ во въезде в страну он получил на паспортном контроле. Причиной стало якобы письмо от кабмина России.
«Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Все службы, как транспортные, так и пограничные, высказывали доброжелательное недоумение, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от российских властей»,— рассказал Галкин.
Шоумен считает, что индонезийским властям проще «удовлетворить просьбу РФ», чем разбираться в судьбе отдельно взятого, «им не известного артиста». Максим Галкин пообещал зрителям вернуть деньги за купленные билеты.
Ранее отменили концерты шоумена Максима Галкина в таиландских Паттайе и Пхукете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в развлекательной индустрии.
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