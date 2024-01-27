Галкин* рассказал об отмене концертов на Бали

По словам Галкина, за два дня до этих событий власти Индонезии одобрили ему рабочую визу и документы для организации концерта на Бали. Отказ во въезде в страну он получил на паспортном контроле. Причиной стало якобы письмо от кабмина России.



«Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Все службы, как транспортные, так и пограничные, высказывали доброжелательное недоумение, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от российских властей»,— рассказал Галкин.



Шоумен считает, что индонезийским властям проще «удовлетворить просьбу РФ», чем разбираться в судьбе отдельно взятого, «им не известного артиста». Максим Галкин пообещал зрителям вернуть деньги за купленные билеты.

Ранее отменили концерты шоумена Максима Галкина в таиландских Паттайе и Пхукете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в развлекательной индустрии.



