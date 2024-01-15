СМИ: В Таиланде отменили концерты Максима Галкина

Концерты шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) в таиландских Паттайе и Пхукете отменили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в развлекательной индустрии.

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Выступления юмориста были запланированы на 24 и 25 января.

«Концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, ее руководство впоследствии отказалось от его проведения. Другое его выступление должно было пройти в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно было отменено», — отметил собеседник агентства.

Источник указал, что власти Таиланда «весьма жестко» реагируют на политические высказывания артистов со сцены. Билеты на выступления Галкина сняли с продажи.

Ранее в Таиланде «по независящим от организаторов причинам» отменили концерты комика Руслана Белого (признан в РФ иноагентом), напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыКонцертТаиландМаксим Галкин

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