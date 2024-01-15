СМИ: В Таиланде отменили концерты Максима Галкина

Выступления юмориста были запланированы на 24 и 25 января.

«Концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, ее руководство впоследствии отказалось от его проведения. Другое его выступление должно было пройти в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно было отменено», — отметил собеседник агентства.

Источник указал, что власти Таиланда «весьма жестко» реагируют на политические высказывания артистов со сцены. Билеты на выступления Галкина сняли с продажи.

Ранее в Таиланде «по независящим от организаторов причинам» отменили концерты комика Руслана Белого (признан в РФ иноагентом), напоминает RT.

