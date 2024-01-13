СМИ: Галкина оштрафовали в ОАЭ из-за антироссийских высказываний

Артист также обвиняется в «разжигании межнационального конфликта», постановил Департамент туризма и коммерческого маркетинга ОАЭ. Этот госорган внимательно следит за выступлениями звезд в Дубае. Теперь Максим Галкин должен выплатить государству 100 тысяч дирхам (2,4 миллиона рублей) за свои политические шутки о российско-украинском конфликте.

Кроме того, после концерта в ОАЭ в 2022 году страна запретила въезд Верке Сердючке (Андрей Данилко) из-за разжигания межнациональной розни и враждебных высказываний о России.

Ранее стало известно, что рэперу Оксимирону (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) грозит штраф и запрет на выступления в ОАЭ, напоминает «Радиоточка НСН».

