СМИ: Галкина оштрафовали в ОАЭ из-за антироссийских высказываний
Шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали в ОАЭ из-за антироссийских высказываний, пишет Telegram-канал Mash
Артист также обвиняется в «разжигании межнационального конфликта», постановил Департамент туризма и коммерческого маркетинга ОАЭ. Этот госорган внимательно следит за выступлениями звезд в Дубае. Теперь Максим Галкин должен выплатить государству 100 тысяч дирхам (2,4 миллиона рублей) за свои политические шутки о российско-украинском конфликте.
Кроме того, после концерта в ОАЭ в 2022 году страна запретила въезд Верке Сердючке (Андрей Данилко) из-за разжигания межнациональной розни и враждебных высказываний о России.
Ранее стало известно, что рэперу Оксимирону (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) грозит штраф и запрет на выступления в ОАЭ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru