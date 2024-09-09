В Госдуме предложили направить 20% соцрекламы на популяризацию здорового образа жизни
Группа депутатов Госдумы от «Новых людей» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается, чтобы 20% социальной рекламы было направлено на популяризацию здорового образа жизни, следует из базы данных Госдумы.
Предлагается сделать акцент на занятии спортом с целью укрепить здоровье и повысить благополучие граждан. Также депутаты предложили продвигать здоровый образ жизни в разрезе семей.
Так, доля россиян с избыточным весом за последние пять лет выросла, об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата. Как следует из данных выборочного наблюдения рациона питания населения, в 2023 году от лишнего веса страдали 62,6% жителей страны в возрасте старше 19 лет, тогда как в 2018-м — 61,7%. Доля россиян с нормальным весом за указанную пятилетку снизилась с 36,3% до 35,7%.
Государство сегодня не готово перестраивать пищевую промышленность, поэтому в России за 20 лет число людей с ожирением выросло с 15 до 63%, заявил врач и телеведущий Александр Мясников «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru