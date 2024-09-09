В Госдуме предложили направить 20% соцрекламы на популяризацию здорового образа жизни

Группа депутатов Госдумы от «Новых людей» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается, чтобы 20% социальной рекламы было направлено на популяризацию здорового образа жизни, следует из базы данных Госдумы.

Предлагается сделать акцент на занятии спортом с целью укрепить здоровье и повысить благополучие граждан. Также депутаты предложили продвигать здоровый образ жизни в разрезе семей.