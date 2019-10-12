Футуролог спрогнозировал жизнь в России после потепления
Футуролог Александр Кононов в эфире НСН пояснил, к чему готовиться жителям России, где климат становится теплее.
Темперaтурa воздухa в России в октябре превышaет климaтическую норму нa несколько грaдусов. Тaкое зaявление сделaл нaучный руководитель Гидрометцентрa РФ Ромaн Вильфaнд, пишут Известия.
Он рaсскaзaл, что aномaлия нaблюдaется прaктически нa всей территории России. В чaстности, нa всей азиaтской территории темперaтурa нa четыре-шесть грaдусов выше нормы, цитирует специaлистa «РИA Новости». Вильфaнд рaсскaзaл, что темперaтурный рекорд для 10 октября был побит в Омске. Столбики термометров в городе поднялись выше 20 грaдусов. Вильфaнд отметил, что необычно теплaя для регионa погодa продержится еще 5–6 дней.
Футуролог Александр Кононов в эфире НСН обратил внимание на особую роль России в случае изменении климата.
«Это преимущество таких государств, как Россия – с мощными ресурсами и большими территориями. Всегда есть возможность выбрать часть страны, куда можно перевезти и спасти людей при климатических изменениях. Благодаря своим преимуществам мы всегда найдем решение. Это те вызовы, с которыми мы можем бороться. Но придется направить большие силы, например, в градостроительную деятельность, чтобы учитывать новые особенности климата, например, на севере. Необходимо готовиться к тому, что потребуются мощные усилия, чтобы обеспечить безопасность жилья», - отметил собеседник НСН.
Эксперт рассказал о причинах, которые вызывают изменение климата, в том числе потепление. Он обратил внимание как на научные спекуляции на теме глобального потепления, так и на достижения исследователей в боьбе за восстановление климата.
«С чем связано изменение климата? Есть несколько теорий. Одна связана с влиянием антропогенного фактора, другая – с космическим, третья – с геофизическим. Космический и геофизический факторы (то, что происходит в космосе, на и под землей) мы не контролируем.
Когда ученые сводят изменение климата только к антропогенному фактору – это желание пробить свои идеи. Мы знаем, что эти учены не всегда чисты на руку. Были факты, когда отдельные «исследователи» целенаправленно содействовали панике вокруг потепления. Вероятно, их деятельность связана с бизнес-интересами в этой области.
При этом мы видели и успехи, которых удалось добиться в борьбе с истончением озонового слоя и дырами в нем – удалось сократить выбросы фриона в атмосферу. Была принята соответствующая программа, и она дала результат. Надеемся, что и сокращение выбросов CO2 тоже даст аналогичный эффект. Но не факт, что это произойдет», - считает климатолог.
Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в эфире НСН рассказал о климатических последствиях, вызванных повышением приземной температуры в России.
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