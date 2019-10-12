Футуролог спрогнозировал жизнь в России после потепления

Эксперт рассказал о причинах, которые вызывают изменение климата, в том числе потепление. Он обратил внимание как на научные спекуляции на теме глобального потепления, так и на достижения исследователей в боьбе за восстановление климата.

«С чем связано изменение климата? Есть несколько теорий. Одна связана с влиянием антропогенного фактора, другая – с космическим, третья – с геофизическим. Космический и геофизический факторы (то, что происходит в космосе, на и под землей) мы не контролируем.

Когда ученые сводят изменение климата только к антропогенному фактору – это желание пробить свои идеи. Мы знаем, что эти учены не всегда чисты на руку. Были факты, когда отдельные «исследователи» целенаправленно содействовали панике вокруг потепления. Вероятно, их деятельность связана с бизнес-интересами в этой области.

При этом мы видели и успехи, которых удалось добиться в борьбе с истончением озонового слоя и дырами в нем – удалось сократить выбросы фриона в атмосферу. Была принята соответствующая программа, и она дала результат. Надеемся, что и сокращение выбросов CO2 тоже даст аналогичный эффект. Но не факт, что это произойдет», - считает климатолог.

Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в эфире НСН рассказал о климатических последствиях, вызванных повышением приземной температуры в России.

