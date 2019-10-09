Глобальное потепление в России: минус со знаком плюс
Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ в эфире НСН рассказал о проблемах, которые предстоит решить из-за потепления в России.
В России температура приземного воздуха растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет. Эти цифры более чем в 2,5 раза превышают скорость глобального потепления и станут причиной повышения расходов на инфраструктуру и поддержание сельского хозяйства, сообщает русская служба «Би-Би-Си».
Росгидромет уточняет, что на некоторых метеостанциях на побережье арктических морей в период с 1976-го по 2018-й годы температура повышалась на один градус за десять лет. В итоге с 1980-х годов толщина морского льда в Арктическом бассейне уменьшилась на 40 процентов. Тает в том числе и многолетняя мерзлота, которая занимает более 60 процентов территории России.
Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов усомнился в точности цифр, приведенных «Би-Би-Си» . В беседе с НСН он отметил, что увеличение температур действительно присутствует, однако корректность данных вызвала у него вопросы.
«Нужно сказать, что эта цифра, именно касающаяся России, не до конца надежная. Потому что значительная часть страны покрыта станциями, которые измеряют эту температуру, в недостаточной степени. Это касается горных районов Центральной и Восточной Сибири, где метеорологическая сеть всегда была достаточно слабой, а в последнее десятилетие она просто сильно разрушена. Поэтому отношение к этой цифре должно быть со значительными погрешностями. То, что есть увеличение температуры, несомненно, но какая цифра?», - сказал он.
Вместе с тем Кислов подтвердил заметные изменения климата и рассказал о последствиях, которые ждут Россию, в частности , вследствие роста температур приземного воздуха.
«А потепление влечет что? Для ЖКХ – это плюс, потому что надо меньше тратить средств на отопление. Для строительного комплекса – это большая головная боль, особенно в высоких широтах, где происходят разрушения вечной мерзлоты. Для транспортных систем – это тоже такая опасная вещь, причем тут уже комплексный характер. Скажем, железные пути рассчитаны на определенный диапазон температур, а здесь при ее росте мы выходим за некоторые пределы и это может быть причиной напряжения в обслуживании. Во многих регионах России зимой формировались всегда дороги на реках, когда целую зиму они функционировали, как автомобильные трассы. Теперь при потеплении это под угрозой. Сельское хозяйство: для холодной страны России потепление, вообще-то, плюс, конечно. Потому что это вызывает рост биопродуктивности, но это требует вложения средств, чтобы переходить на новый уровень, другие сорта, другую форму хозяйствования. Потепление в морях, окружающих Россию, приводит к тому, что резко уменьшается протяженность льдов, и Северный морской путь становятся такой потенциальной реальностью», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота. Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН объяснил, чем могут быть опасны таяние мерзлоты на территории России.
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