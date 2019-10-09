Глобальное потепление в России: минус со знаком плюс

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов усомнился в точности цифр, приведенных «Би-Би-Си» . В беседе с НСН он отметил, что увеличение температур действительно присутствует, однако корректность данных вызвала у него вопросы.

«Нужно сказать, что эта цифра, именно касающаяся России, не до конца надежная. Потому что значительная часть страны покрыта станциями, которые измеряют эту температуру, в недостаточной степени. Это касается горных районов Центральной и Восточной Сибири, где метеорологическая сеть всегда была достаточно слабой, а в последнее десятилетие она просто сильно разрушена. Поэтому отношение к этой цифре должно быть со значительными погрешностями. То, что есть увеличение температуры, несомненно, но какая цифра?», - сказал он.



Вместе с тем Кислов подтвердил заметные изменения климата и рассказал о последствиях, которые ждут Россию, в частности , вследствие роста температур приземного воздуха.