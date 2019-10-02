Глобальное потепление грозит России техногенными катастрофами
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова рассказал НСН о реальной опасности для российских городов, связанной с глобальным потеплением.
Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин. Быстрее всего криосфера тает вблизи городов Воркута, Чита, Салехард, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН объяснил, чем могут быть опасны таяние мерзлоты на территории России.
«Это совершенно реальная опасность, она возникла вовсе не сегодня, об этом известно достаточно давно. Вевозможные техногенные катастрофы уже имели место в ряде городов, поскольку при строительстве этих городов вопросов, связанных с глобальным потеплением и учетом его при возведении инфраструктуры жилых комплексов просто не вставало. Это просто не учитывали. Сейчас это сказывается. Что касается таяния вечной мерзлоты, это происходит. Поскольку две трети территории России расположено в зоне вечной мерзлоты, эта проблема, естественно, будет усугубляться. Если строения стоят на грунте, который деградирует, это приводит к трещинам, к обрывам ЛЭП, трубопровода. Это достаточно серьезная угроза, уже такие случаи наблюдаются», - отметил он.
Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата «Океан и криосфера в меняющемся климате», опубликованному в конце сентября, к концу текущего столетия многолетняя мерзлота может оттаять на 3–4 м. К тому моменту в зоне таяния будут уже Игарка, Якутск, Магадан.
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