Глобальное потепление грозит России техногенными катастрофами

«Это совершенно реальная опасность, она возникла вовсе не сегодня, об этом известно достаточно давно. Вевозможные техногенные катастрофы уже имели место в ряде городов, поскольку при строительстве этих городов вопросов, связанных с глобальным потеплением и учетом его при возведении инфраструктуры жилых комплексов просто не вставало. Это просто не учитывали. Сейчас это сказывается. Что касается таяния вечной мерзлоты, это происходит. Поскольку две трети территории России расположено в зоне вечной мерзлоты, эта проблема, естественно, будет усугубляться. Если строения стоят на грунте, который деградирует, это приводит к трещинам, к обрывам ЛЭП, трубопровода. Это достаточно серьезная угроза, уже такие случаи наблюдаются», - отметил он.

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата «Океан и криосфера в меняющемся климате», опубликованному в конце сентября, к концу текущего столетия многолетняя мерзлота может оттаять на 3–4 м. К тому моменту в зоне таяния будут уже Игарка, Якутск, Магадан.

