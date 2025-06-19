«Отключение мобильного интернета регулируется законом о гостайне. Если кто-то будет информировать о таком, получит до восьми лет лишения свободы. Поэтому предложение депутатов выглядит странным, они предлагают оповещать о факте отключения и продолжительности. Это акция силовых ведомств, никаких предупреждений, конечно, не будет. Операторы тоже не могут комментировать этот момент, они отвечают, что это происходит по причинам, которые от них не зависят. Это правда. Зачастую операторы даже сами узнают об отключении наравне со всеми пользователями, для них нет никаких преференций. Никаких SMS для населения не будет, это означает оповестить противника о том, что мы, например, на восемь часов отключаем мобильный интернет. Зачем? Чтобы они экономили дроны и не отправляли их? Странная идея», - объяснил он.

Муртазин подчеркнул, что отключение интернета – это крайняя мера, на которую власти идут при высоком уровне угрозы.

«Отключения интернета происходят повсеместно. Причина – массовые атаки дронов или перемещение первых лиц государства. Влияют не только атаки беспилотников, разные «активности». Мобильный интернет может отключаться точечно, в определенных районах, на несколько часов. В Омске несколько дней не было мобильного интернета. Лекарство в виде отключения интернета не нравится никому, включая чиновников, это крайняя мера. На нее идут, когда угроза высока. Между отключением и безопасностью выбирают безопасность и жизни людей, несмотря на убытки», - подытожил собеседник НСН.

Ранее эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев объяснил, что блокировка мобильного интернета при атаке БПЛА помогает, потому что дроны подключаются к общегородской мобильной сети 4G, а оператор получает возможность навести цель, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

