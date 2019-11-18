ФСИН прокомментировала информацию о попытке суицида историка Соколова
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) прокомментировала информацию о попытке самоубийства историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает РБК.
Издание отмечает, что в ведомстве не подтвердили и не опровергли сообщения о попытке самоубийства и добавили, что Соколов «чувствует себя прекрасно».
Напомним, ранее сегодня "Невские новости" со ссылкой на собственный источник сообщили, что Соколов в ходе следственного эксперимента пытался совершить суицид. Как сообщили изданию, Соколов находился без наручников, когда рассказывал детали совершения преступления, и схватил со стола кортик. Возможные дальнейшие действия предупредили сотрудники органов.
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