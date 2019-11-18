Убивший аспирантку экс-доцент СПбГУ попытался покончить с собой

Отмечается, что суицид Соколов попытался совершить в ходе следственного эксперимента, когда рассказывал детали совершения преступления. На это время с него были сняты наручники, чем воспользовался историк и схватил со стола кортик. Однако сотрудники органов предупредили дальнейшие действия.

Напомним, по версии следствия, 7 ноября Соколов зaстрелил, а после расчленил девушку. Утром 9 ноября он попытался избавиться от частей тела девушки, однако был пойман сотрудниками полиции. 63-летний Соколов был арестован 11 ноября, свою вину он признал.

Ранее 16 ноября сообщалось, что девушка похоронена у себя на родине в Краснодарском крае.

