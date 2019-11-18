Убивший аспирантку экс-доцент СПбГУ попытался покончить с собой

18 ноября 201920:46

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета 24-летней Анастасии Ещенко, попытался покончить с собой. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительном ведомстве.

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Отмечается, что суицид Соколов попытался совершить в ходе следственного эксперимента, когда рассказывал детали совершения преступления. На это время с него были сняты наручники, чем воспользовался историк и схватил со стола кортик. Однако сотрудники органов предупредили дальнейшие действия.

Напомним, по версии следствия, 7 ноября Соколов зaстрелил, а после расчленил девушку. Утром 9 ноября он попытался избавиться от частей тела девушки, однако был пойман сотрудниками полиции. 63-летний Соколов был арестован 11 ноября, свою вину он признал.

Ранее 16 ноября сообщалось, что девушка похоронена у себя на родине в Краснодарском крае.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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