ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активно использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекаются трудовые мигранты. Об этом он заявил на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

По его словам, сегодня около 188 тысяч человек, которые содержатся в исправительных учреждениях, имеют право на исполнение наказания в виде принудительных работ.

Он напомнил, что недавно президент России Владимир Путин встречался с руководителями Таджикистана и Узбекистана и обсуждался вопрос организации потока мигрантов для объектов, где рабочей силы не хватает.

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Калашников отметил, что заключенным в таком случае будут предоставлены достойные условия, возможность снимать квартиру и получать соответствующее вознаграждение.

Ранее глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников рассказал о состоянии здоровья оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего наказание по делу «Ив Роше» в ИК-2 во Владимирской области.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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