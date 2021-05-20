ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активно использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекаются трудовые мигранты. Об этом он заявил на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

По его словам, сегодня около 188 тысяч человек, которые содержатся в исправительных учреждениях, имеют право на исполнение наказания в виде принудительных работ.

Он напомнил, что недавно президент России Владимир Путин встречался с руководителями Таджикистана и Узбекистана и обсуждался вопрос организации потока мигрантов для объектов, где рабочей силы не хватает.