Глава ФСИН рассказал о здоровье Навального

Никаких специальных взысканий или нарушений у Навального сейчас нет, добавил глава ФСИН. Калашников добавил, что Навальный имеет возможность общаться с семьей.

Алексей Навальный 23 апреля сообщил о прекращении голодовки, которую объявил 31 марта. Таким способом он требовал допустить к нему врача из-за болей в спине.







