Глава ФСИН рассказал о здоровье Навального
Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников рассказал о состоянии здоровья оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего наказание по делу «Ив Роше» в ИК-2 во Владимирской области.
По словам Калашникова, здоровье у заключенного стабилизировалось, вес составляет 82 килограмма, питается он нормально.
Никаких специальных взысканий или нарушений у Навального сейчас нет, добавил глава ФСИН. Калашников добавил, что Навальный имеет возможность общаться с семьей.
Алексей Навальный 23 апреля сообщил о прекращении голодовки, которую объявил 31 марта. Таким способом он требовал допустить к нему врача из-за болей в спине.
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