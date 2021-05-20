Глава ФСИН рассказал о здоровье Навального

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников рассказал о состоянии здоровья оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего наказание по делу «Ив Роше» в ИК-2 во Владимирской области.

По словам Калашникова, здоровье у заключенного стабилизировалось, вес составляет 82 килограмма, питается он нормально.

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Никаких специальных взысканий или нарушений у Навального сейчас нет, добавил глава ФСИН. Калашников добавил, что Навальный имеет возможность общаться с семьей.

Алексей Навальный 23 апреля сообщил о прекращении голодовки, которую объявил 31 марта. Таким способом он требовал допустить к нему врача из-за болей в спине.



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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ФСИНАлексей Навальный
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