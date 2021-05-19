В московском кафе подрались граждане Киргизии и Таджикистана

Граждане Таджикистана и Киргизии устроили драку в кафе на юго-западе Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошел на проспекте Вернадского. По его информации, после драки, в которой участвовали 15 человек, шестеро иностранцев оказались в больнице, а остальные были задержаны.

«Конфликт разгорелся на почве личной неприязни и носит бытовой характер», - добавил источник агенства.

В московском ГУ МВД подтвердили факт драки и уточнили, что двое задержанных были привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания, а ещё семеро - за мелкое хулиганство.

Ранее конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооружённое противостояние военных двух стран. Столкновения между пограничниками длились более шести часов, сообщает RT.

