В московском кафе подрались граждане Киргизии и Таджикистана
Граждане Таджикистана и Киргизии устроили драку в кафе на юго-западе Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошел на проспекте Вернадского. По его информации, после драки, в которой участвовали 15 человек, шестеро иностранцев оказались в больнице, а остальные были задержаны.
«Конфликт разгорелся на почве личной неприязни и носит бытовой характер», - добавил источник агенства.
В московском ГУ МВД подтвердили факт драки и уточнили, что двое задержанных были привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания, а ещё семеро - за мелкое хулиганство.
Ранее конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооружённое противостояние военных двух стран. Столкновения между пограничниками длились более шести часов, сообщает RT.
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