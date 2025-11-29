ФСБ: В Подмосковье задержали мужчину за подготовку теракта на газопроводе

В Подмосковье за подготовку теракта на газопроводе задержали завербованного спецслужбами Украины россиянина. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что он был задержан ночью в Серпуховском районе Московской области при попытке установить самодельное взрывное устройство. Кроме того, после задержания у него при обыске были изъяты четыре СВУ, которые были замаскированы под монтажный клей.