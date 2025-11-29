ФСБ: В Подмосковье задержали мужчину за подготовку теракта на газопроводе
В Подмосковье за подготовку теракта на газопроводе задержали завербованного спецслужбами Украины россиянина. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что он был задержан ночью в Серпуховском районе Московской области при попытке установить самодельное взрывное устройство. Кроме того, после задержания у него при обыске были изъяты четыре СВУ, которые были замаскированы под монтажный клей.
В ФСБ уточнили, что мужчину в 2024 завербовали представители украинских спецслужб. Известно, что ему поручили установить и активировать взрывное устройство, а потом уехать из РФ и через третьи страны вернуться на Украину.
Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в интервью НСН заявил, что, едва ли не каждодневные сообщения российских спецслужб о выявлении подозреваемых в подготовке теракта связано с наличием протестного движения внутри России, которое из-за запрета публичных выступлений перешло к диверсионной борьбе.
