ФСБ: Глава офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году

В ведомстве также сообщили о пресечении канала поставок взрывчатки и электродетонаторов из Германии и Италии в Россию. Они переправлялись в почтовых посылках и были «скрыты в полостях автомобильных запасных частей». Спецслужба заявила, что российские органы безопасности направили запросы в европейские, но ответа пока нет.

В ФСБ отметили, что такая же схема была обнаружена в апреле 2023 года.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на автовокзале в Ессентуках, задержав готовившего его уроженца одной из стран Центральной Азии, напоминает РЕН ТВ.

