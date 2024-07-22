ФСБ: Глава офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году, заявили в ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали члена НВФ из Крыма в Херсонской области

В ведомстве также сообщили о пресечении канала поставок взрывчатки и электродетонаторов из Германии и Италии в Россию. Они переправлялись в почтовых посылках и были «скрыты в полостях автомобильных запасных частей». Спецслужба заявила, что российские органы безопасности направили запросы в европейские, но ответа пока нет.

В ФСБ отметили, что такая же схема была обнаружена в апреле 2023 года.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на автовокзале в Ессентуках, задержав готовившего его уроженца одной из стран Центральной Азии, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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